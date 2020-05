IML paulista usa contêineres refrigerados para evitar colapso no sistema funerário

O governo do estado de São Paulo alugou contêineres refrigerados para instalar nas unidades do Instituto Médico Legal (IML) da capital, Grande São Paulo e interior. A iminência da medida foi discutida na Rádio Bandeirantes no início de abril.

Os equipamentos servirão para armazenar corpos de vítimas de mortes violentas, liberando espaço físico nas unidades do IML, para evitar um possível colapso no serviço funerário por causa do aumento de óbitos por coronavírus.

O contrato de locação foi assinado na segunda-feira da semana passada (18) e publicado na edição desta quarta (27) do diário oficial.

O custo do aluguel foi de 390 mil reais e serão 12 contêineres. As instalações estão previstas para começar entre hoje e amanhã.