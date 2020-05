Exemplo de combate ao coronavírus, Coreia do Sul enfrenta nova onda de contágios

Uma nova onda de contágios do coronavírus (Sars-CoV-2) atingiu a Coreia do Sul nesta terça-feira (26). Nas últimas 24 horas, o país contabilizou 49 casos da doença.

Segundo o Centro Sul-Coreano de Controle e Prevenção de Doenças (KCDC), citado pela agência "Yonhap", ao menos 36 dos contaminados estiveram em um armazém de mercadorias de atacado na cidade de Bucheon.

"Temos medo de infecções nas comunidades e estamos de olho na situação", afirmou o Ministério da Saúde do país.

Já de acordo com o jornal "The Guardian", a Coreia do Sul poderá reintroduzir as medidas de distanciamento social, depois de liberá-las em abril passado.

Jeong Eun-kyeong, diretor do KCDC, afirmou que está ficando cada vez mais difícil para os profissionais de saúde manter a propagação da Covid-19 sob controle.