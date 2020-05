5 kits para fazer experiências científicas com crianças - e ensinar brincando

Com aulas presenciais suspensas por causa da Covid-19, pais estão tendo de assumir parte da responsabilidade do aprendizado das crianças. Não dá para esperar tudo das aulas por vídeo (importantíssimas, claro). Mas não fique tenso: pais não precisam ter toda a pedagogia dos professores. Existem muitos kits educativos para você ensinar os pequenos brincando. Que tal montar robôs, realizar experiências científicas ou simulações de explorações paleontólogas? Tudo muito divertido e inovador como o aprendizado deve ser. Selecionamos 5 kits que fazem o maior sucesso com as crianças. Confira.

Este kit tem a assinatura do Smithsonian (o maior conjunto de museus do mundo que fica em Washington, capital dos Estados Unidos) e simula uma exploração paleontóloga do fóssil de um Tiranossauro Rex. Para crianças a partir de 5 anos. Compre a partir de R$ 148,07.

Kit de ciências com instruções para criar muitas baterias incomuns com diversos itens, como frutas, legumes, utensílios e muito mais. As crianças vão descobrir muito sobre corrente elétrica na natureza. Compre a partir de R$ 46,85.

Mais um produto assinado pelo Smithsonian. Uma aranha robótica para montar do zero. Um grande desafio para unir adultos e crianças. Estimula a criatividade e a resolução de problemas. Compre a partir de R$ 140,20.

Transforme uma latinha de metal em um simpático robô que anda! Também pode ser transformado em um monstro robótico. Latas podem ser muito legais!Milhões de latinhas são jogadas fora todos os dias, você precisará reciclar uma delas para completar o projeto. Compre a partir de R$ 128,70.

Os robôs de limpeza (ou aspiradores) viraram uma grande moda e estão sempre na lista dos mais vendidos. Que tal construir com as crianças uma simulação deles e ainda se divertir. Esse modelo inclui todas as peças (inclusive a escova) e funciona de verdade. Compre a partir de R$ 170,20.

O Metro Jornal pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página.