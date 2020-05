Estado de São Paulo registrou 203 mortes por covid-19 nas últimas 24h

O número de óbitos por covid-19 no Estado de São Paulo chegou a 6.423 nesta terça-feira (26). Nas últimas 24 horas, a unidade federativa registrou um aumento de 203 óbitos.

O total de casos também subiu em 2.392 no último dia, chegando a 86.017. Já são mais infectados do que todo o país chinês, que, segundo a Universidade John Hopkins, contabiliza 84.102 casos ativos até esta terça.



No momento, são 12,2 mil pacientes internados em São Paulo, 4.779 deles em UTI e 7.506 em enfermarias comuns. Até hoje, já ocorreram 17.589 altas de pacientes de covid-19 assistidos em hospitais no Estado.

Nesta segunda-feira (25) chegou ao fim o feriado prolongado na capital paulista, que durou seis dias. Apesar do esforço do governo do Estado, a meta de isolamento social só só foi alcançada no domingo, quando 57% dos paulistanos permaneceram em casa. Na segunda, o isolamento foi de 53% na capital e 51% na média estadual.