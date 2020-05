Fiocruz desenvolve soro contra coronavírus a partir do sangue de cavalos

Referência no combate ao coronavírus, a Fiocruz completa 120 anos com uma série de pesquisas importantes contra a pandemia. Uma delas, em parceria com o Instituto Vital Brazil, tenta criar um soro a partir do plasma sanguíneo de cavalos.

O soro contra picadas de animais venenosos é criado quando o cavalo recebe doses do veneno e produz anticorpos para combater a doença. Só que no lugar do veneno, os cientistas vão aplicar o coronavírus. A expectativa dos pesquisadores é que os animais produzam anticorpos contra a covid-19 e, a partir daí, criar um soro hiperimune à doença.

“A gente já sabe que o cavalo produz o anticorpo contra a familia dos coronavírus”, explica Adilson Stolet, presidente do Instituto Vital Brazil ao Jornal da Band. “A ideia é retirar o plasma do cavalo, fazer a purificação, obtendo assim a imunoglobulina. Essa imunoglobulina é suficiente para combater o vírus da covid-19”.

LEIA MAIS:

Ministério da Saúde autoriza contratação de 5 mil temporários para enfrentar covid-19

Capital paulista não deve ter flexibilização com ‘quarentena inteligente’ em SP

O sono, explica o coordenador da pesquisa Jerson Lima, é diferente da vacina. “Na vacina, você injeta o antígeno e faz com que a pessoa produza una resposta imune. Nesse caso, a gente está utilizando os cavalos para eles produzirem. Quem tem a resposta é o animal”.

o soro desenvolvido no Rio de Janeiro seria usado apenas em pessoas diagnosticadas com o coronavírus. Existe a expectativa de que ele seja mais eficaz em pacientes com sintomas leves da doença.

Os testes começam nesta quarta-feira, 27. Os cientistas esperam ter resultados positivos para começar os testes em humanos em dois meses.