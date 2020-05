Aniversários infantis se reinventam na quarentena

Desde que a quarentena teve início, os aniversários virtuais para crianças têm se aprimorado. Além do tradicional bolo com a família e os amigos por meio de videochamadas, muitas famílias passaram a contratar kits decorativos personalizados, serviços de recreação e até apresentações de magia.

Segundo o Pinterest, rede social de compartilhamento de fotos, a pesquisa por “festa de aniversário infantil virtual” cresceu 26% no mês de maio. “É algo novo, que a gente está adaptando para esse novo formato, mas temos tido boa demanda”, explica Eduardo Lacerda Nascimento, da Recrear Animações e Eventos, de São Paulo. Ele diz que tem menos tempo, do que numa festa presencial, para criar um vínculo com as crianças, mas acaba dando certo. “No online, o contato é muito diferente. Temos 40 minutos e, portanto, a parte da conquista, de envolver a criança e ficar amigo dela, para tornar a brincadeira mais divertida, tem que ser bem mais rápida, mas elas gostam muito”, relata o recreador. Propostas com movimento, de correr e de adivinhação têm sido as mais comuns nos aniversários virtuais em tempo de quarentena. “E eu também vou sentindo o perfil da criança e o que ela mais gosta para explorar na recreação”, comenta Eduardo. Ele diz ainda que tem tido boa demanda pelo serviço de recreação ao longo da semana para as crianças. “Muitas vezes, as mães estão ocupadas, têm que trabalhar de casa e buscam algo para que os filhos se divirtam e gastem energia”, explica.

Números de magia

O mágico Marcelo Labarrere, de Belo Horizonte, também tem feito apresentações em aniversários virtuais para crianças. Entre seus números, há truques como a água de um copo que desaparece dentro de um tubo sem fundo, velas acesas que se apagam lenço adentro e notas de dinheiro que se multiplicam.

O mágico diz que normalmente usa ferramentas de videochamada nas suas apresentações virtuais, pois elas permitem maior interação com o público. Mas, eventualmente, ele também faz lives por meio das redes sociais. “O outro dia, a pedido da mãe de um aniversariante, fiz a apresentação pelo Instagram pois o número de convidados é ilimitado", conta Marcelo. Ele explica que, nesses casos, escolhe números em que não precisa conversar nem fazer perguntas ao público para dar andamento às mágicas e as pessoas participam escrevendo e fazendo comentários pelo aplicativo.

Kits para as festas virtuais personalizados

Ainda, outra opção para celebrar as festas virtuais dos pequenos são os kits Festa Quarentena – um kit personalizado que traz itens decorativos na temática que o aniversariante escolher. Na Elo 7, marketplace de venda de produtos online, há opções de kits com forminhas, bandeirolas, posters, tubetes, pratinhos e outros produtos, em temas como Turma da Mônica, Moana, PJ Masks, Minnie, entre outros.

Conheça alguns dos principais aplicativos usados em reuniões e aniversários virtuais

Google Duo – O aplicativo de chamada por vídeo reúne até 12 pessoas e não tem limite de tempo.

Google Hangouts – Foi feito para empresas, mas pode ser usado por qualquer pessoa que possua uma conta Google. No pacote gratuito, permite fazer videochamada com até dez pessoas.

House Party – O app permite fazer videochamada em grupo para até oito pessoas por tempo ilimitado

WhatsApp – Recentemente, esse aplicativo de mensagens passou a oferecer chamadas por vídeo com duração ilimitada para até oito participantes.

Zoom Metings – Um dos mais populares aplicativos de videochamada permite realizar reuniões com até 100 participantes e duração de, no máximo, 40 minutos na versão gratuita.

Skype – Nesta plataforma, as chamadas de vídeo podem incluir até 50 pessoas e não têm limite de tempo.

Serviço

Kit Festa Quarentena

Sweat Dreams Festas – Festa na Caixa da Turma da Mônica – R$ 189 (100 itens)

Eloarts – Kit Festa Quarentena Minnie – R$ 35 (54 itens)

Elô Scrap Decor – Kit Festa Quarentena Flamingo – R$ 80 (60 itens)

Mágico Marcelo Labarrere

Apresentações de mágica – R$ 300 a R$ 400 – 35 minutos de espetáculo

Recrear Animações e Eventos

Festas virtuais infantis – R$ 10 a R$ 15 por criança convidada – duração de 40 minutos

Recreação – R$ 100 para 2 crianças – 3 vezes por semana – duração de 40 minutos

