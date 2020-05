6 em cada 7 infectados não sabem que têm covid-19, diz estudo

Estudo realizado pela Universidade Federal de Pelotas (UFPel) com o apoio do Ministério da Saúde, entre 14 e 21 de maio, apontou que apenas uma em cada sete pessoas com covid-19 sabe que está com a doença.

As informações são do Guilherme Milman, da BandNews FM.

A pesquisa foi feita em 133 municípios do Brasil e constatou um maior número de casos nas regiões Norte e Nordeste, sendo que o município de Breves, no Pará, possui um quarto da população contaminada pelo vírus, e vem a ser a cidade com maior incidência da virose no País.

Entre as capitais, Belém, no Pará, é a que possui mais pessoas com anticorpos, sendo 15% da população, de acordo com o estudo. É estimado que apenas a cidade de São Paulo tenha 380 mil casos; oficialmente, a capital paulista tem quase 50 mil casos confirmados.

Os dados mostram que os casos registrados são superiores aos divulgados pelo Ministério da Saúde.