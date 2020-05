Covid-19: Por que não deixamos somente as pessoas de risco em isolamento?

Há um grande debate no Brasil sobre se a quarentena deve continuar ou não. Muitas pessoas se questionam por que não deixamos somente as pessoas de risco em isolamento.

A Fiocruz explica que a medida não seria eficiente. “Cada um tem seu papel na transmissão. Estudos mostram que cada pessoa infectada transmite para até outras três pessoas. Ao fim de dez passos, já são mais de 10 mil pessoas infectadas”, comenta a instituição.

Tolbert Nyenswah, professor da Escola de Saúde Pública da Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, ressaltou em entrevista a BBC que "houve um grupo de nações que conseguiu tomar medidas para conter o surto, e acho que podemos aprender com eles".

"Não apenas na China, onde os casos diminuíram, foram adotadas medidas muito agressivas que podem não ser fáceis de replicar em outras nações democráticas, mas países que propuseram variantes diferentes e agressivas de respostas obtiveram resultados".

O Japão, por exemplo, é um dos países que adotou as medidas de quarentena e que agora está voltando a normalidade.

