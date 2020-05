Japão pode voltar à normalidade: país declara o fim do estado de emergência

O primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, suspendeu o estado de emergência em Tóquio e outras quatro áreas que ainda estava em vigor, encerrando as restrições em todo o país.

Especialistas de um comitê nomeado pelo governo aprovaram o fim da situação de emergência em Tóquio, as prefeituras vizinhas de Kanagawa, Chiba e Saitama e Hokkaido no norte, que ainda estavam em situação de emergência após a suspensão de suas atividades. Abe observou que a mudança não foi o fim do surto.

O objetivo, segundo ele, é equilibrar medidas preventivas e econômicas até que vacinas e medicamentos eficazes estejam disponíveis. Com cerca de 16.600 casos confirmados e 850 mortes, o Japão até agora evitou os grandes surtos nos Estados Unidos e na Europa.

Durante o estado de emergência, as pessoas foram convidadas a ficar em casa e as empresas não essenciais foram convidadas a fechar ou reduzir suas atividades, embora não houvesse imposições.

Desde 14 de maio, quando foram levantadas medidas em quase todo o país, mais entidades deixaram a casa e as lojas foram reabertas.

Dados recentes sugerem que a taxa de infecção caiu bastante e a pressão sobre o sistema de saúde diminuiu para permitir a retomada da atividade econômica e social, de acordo com o ministro da Economia, Yasutoshi Nishimura. Tóquio, Kanagawa e Hokkaido.

A loja de departamentos Matsuya, um estabelecimento icônico no luxuoso bairro comercial de Ginza, em Tóquio, reabriu. A equipe de vendas, usando protetores faciais, cumprimentou os clientes com reverências, mas sem cumprimentos verbais, seguindo seus novos protocolos. As prefeituras têm poderes para impor suas próprias medidas.

O governador de Tóquio, Yuriko Koike, disse na semana passada que a capital seria reaberta em três fases, começando com escolas, bibliotecas, museus e horas extras em restaurantes. Teatros, instalações esportivas e outros estabelecimentos comerciais seguiriam, com boates, karaokês e locais de música ao vivo reabrindo por último.