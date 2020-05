Governo lança canal de atendimento psicológico para profissionais da saúde

O Ministério da Saúde começou a operar nesta terça-feira (19) um serviço de apoio psicológico por telefone para profissionais do Sistema Único de Saúde (SUS).

As consultas são feitas por videochamadas, e funcionam com horário de atendimento marcado. O canal será mantido com auxílio do Hospital das Clínicas de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, mas funcionará para todo o Brasil.

O programa foi detalhado secretária substituta da Secretaria de Atenção Primária, Daniela Ribeiro, e a diretora substituta do Departamento de Ações de Programas Estratégicos, Maria Dilma Teodoro.

Chamado de TelePSI, o canal possui uma central de atendimento pelo número 0800-644-6543. O horário de funcionamento é das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira. A ligação é gratuita.

O TelePSI está previsto para funcionar até setembro, e é voltado para médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, nutricionistas, biomédicos e farmacêuticos que têm trabalhado no combate ao novo coronavírus.