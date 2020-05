Autor premiado Yuval Noah Harari lança e-book gratuito sobre combate à covid-19

O professor de História israelense Yuval Noah Harari é um dos que não descansaram durante a quarentena. Autor do best-seller Sapens: Uma Breve História da Humanidade, Harari lançou em março um ensaio intitulado "Na batalha contra o coronavírus, faltam líderes à humanidade".

Traduzido para o português e lançado no Brasil pela Companhia das Letras, o livro enxuto traz uma reflexão do autor – chamado por alguns de "guru do século 21" – sobre como diversos países e a sociedade como um todo têm lidado com a crise do coronavírus.

A disseminação do novo Sars-CoV-2, nome oficial do "vilão silencioso", veio acompanhada de uma onda de xenofobia, protecionismo e ódio: fenômenos que não começaram com a covid-19, mas foram acirrados junto a ela.

Harari analisa as diferentes reações à pandemia, e define possíveis rumos a tomar quando a poeira abaixar e a vida voltar "ao normal" – se é que será possível falar em "normal" depois de tudo isso.

Em formato e-book, é possível ler as 26 páginas de ideias de Harari no computador, no celular ou em aparelhos como o Kindle. O livro está disponível gratuitamente na Amazon.

Confira a obra no link.