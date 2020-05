Livro infantil gratuito ensina crianças e educadores a enfrentar a pandemia

Este ano ficará marcado para sempre pela pandemia, bem como o fechamento de escolas por todo o mundo. As escolas não serão abertas no futuro imediato e, quando abrirem, estarão muito diferentes do que eram. As crianças estão confusas, muitas têm medo e parecem ter perdido seu único ponto de referência.

O livro infantil gratuito "Esperança, onde está você?" conta a história de seis crianças, em diversas partes do mundo, que estão enfrentando o fechamento de escolas. O projeto é uma iniciativa da Lego Foundation, foi traduzido pela Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa e tem apoio da Fundação Lemann. Os contos abordam as frustrações e desafios das crianças, e a forma como encontram e propagam esperança para si e para outras pessoas.

Escrito por dois professores premiados, Armand Doucet (Canadá) e Elisa Guerra (México), o livro visa mudar a narrativa do momento para as crianças – do medo para a esperança.

Ilustração do livro "Hope, where are you?" / Dvulgação

Os autores visam também buscam apoiar as crianças e famílias afetadas pela quarentena, proporcionando às crianças um momento para conversarem sobre o que tem acontecido dentro e fora de suas casas.

O livro foi traduzido para aproximadamente 30 idiomas, através de educadores voluntários de partes diversas do globo.

Os autores de "Esperança, onde está você?" também reconhecem que muitas crianças e famílias poderão não ter acesso a este material. Esse é um dos motivos pelos quais ele será distribuído gratuitamente. O download está disponível no Apple Books e no Google Play, ou em arquivo PDF no site www.hopewhereareyou.com. Clique aqui para baixar o arquivo pelo Google Drive.