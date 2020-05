5 acessórios para organizar aquelas pequenas bagunças do dia a dia

Não encontra sua escova de dente misturada com as outras? As vassouras nunca estão atrás da porta? Näo consegue encontrar a margarina na confusão que virou a geladeira? As paredes dos quartos das crianças estão parecendo galeria de arte (só que não)? Existem acessórios práticos para dar uma ordem nessas pequenas bagunças do dia a dia, que às vezes passam despercebidas, mas que deixam qualquer um louco quando precisa de um item específico (será que algum duende escondeu?). Selecionamos cinco acessórios muito práticos para organizar sua casa. Confira:

1. Dispenser de creme dental com porta escovas





O creme dental sai automaticamente, em quantidade necessária para uma excelente escovação.Utiliza um sistema de vácuo, desta maneira tira toda a pasta dentro do tubo sem a necessidade de ficar espremendo com as mãos.Para utiliza-lo basta pressionar a escova de dentes no dispenser, que o sistema de vácuo criado faz a pasta sair colocando-a diretamente sobre a escova, na medida certa.Evita desperdícios, economizando creme dental. Compre a partir de R$ 24,99.

2. Suporte com 2 ganchos para porta





Este suporte não precisa de nenhuma instalação (furar a parede, por exemplo). Ele é colocado sobre a porta da cozinha ou da área da lavanderia e você pode pendurar e organizar as vassouras sem bagunça. Compre a partir de R$ 26,15.

3. Organizador multiuso acrílico com cabo e 2 divisórias



Para te ajudar a organizar qualquer modelo de refrigerador, até os mais compactos. Nunca mais perca da margarina ou o iogurte ou as latinhas de refrigerante. Feito em acrílico resistente e lavável. Compre a partir de R$ 65,15.

4. Lousa auto-adesiva





Seus filhos estão na idade de rabiscar as paredes? Você fica louca para limpar depois? Então que tal criar o cantinho do rabisco? Instale essa lousa auto-adesiva em plástico com 45 cm por 2.5 metro para uso com giz (fácil de limpar). Compre a partir de R$ 30,28.

5. Porta-cápsula coffee





Organize e decore o ambiente de sua máquina de café expresso deixando suas cápsulas preferidas em local de destaque e de fácil identificação para o preparo de seu café. Uma base de madeira com molduras formando uma canaleta na medida exata de sua capsula; esta base está apoiada em uma haste dobrável em madeira com controle de inclinação. Transforme o seu cantinho do café em um agradável ambiente decorado e organizado. Compre a partir de R$ 32,99.

