SP chega a 5,7 mil mortes e 76,8 mil casos de covid-19

O Estado de São Paulo registrou 215 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas. Com estas, o epicentro da doença no Brasil soma 5,773 óbitos, de acordo com a Secretaria Estadual da Saúde.

O total de casos confirmados da doença também cresceu em mais de 3 mil no último dia, indo de 73.793 para 76.871.

Na Grande São Paulo, região ao redor da capital, 91,4% das vagas para Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) estão ocupadas. Por todo o Estado, 74,7% dos leitos já possuem pacientes.

Segundo o governo estadual, já ocorreram 15.296 altas de pacientes que tiveram confirmação de covid-19 e foram assistidos em hospitais. 11,6 mil pacientes continuam internados, 4.433 deles em UTIs.

O vírus continua a se espalhar pelo Estado, e já atinge 500 dos 645 municípios paulistas.

O feriadão prolongado criado a partir da antecipação de datas comemorativas ergueu a taxa de isolamento social na capital paulista para 52% na quinta-feira; o restante do Estado, entretanto, ficou em apenas 49%.