Silêncio no fim do Jornal Nacional emociona e gera comoção nas redes

O encerramento do Jornal Nacional da última quinta-feira (21) gerou muita emoção e causa comoção das redes sociais.

Os apresentadores decidiram encerrar o programa em silencio em respeito as famílias que perderam familiares vítimas do coronavírus.

O encerramento aconteceu logo após o anunciou do número de mortos no dia. "A pandemia colocou as famílias de 20.047 brasileiros em luto. Todas elas, a nossa solidariedade", afirmou Renata Vasconcellos.