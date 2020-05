Ministério da Saúde recomendará uso de cloroquina contra covid-19 amanhã, diz Bolsonaro

O presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmou nesta terça-feira (19) que o ministro da Saúde interino, Eduardo Pazuello, assinará na quarta-feira (20) protocolo que recomenda uso de cloroquina logo nos primeiros sintomas.

O novo protocolo servirá para guiar médicos por todo país no tratamento da covid-19, doença causada após infecção pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2). Só nas últimas 24 horas, foram contabilizadas mais de 1,1 mil mortes pela virose.

Eduardo Pazuello, general do Exército, será mantido no cargo "por enquanto", afirmou Bolsonaro em entrevista à Rede Nordeste de Rádio. Ele substitui o ex-ministro, o oncologista Nelson Teich, que pediu demissão após embate com o presidente sobre a própria cloroquina.

Até o momento, não existem evidências que comprovem eficácia da cloroquina ou da hidroxicloroquina. O governo ainda iniciou, em abril, testes para outro medicamento visto como "promissor" para tratar a covid-19: um vermífugo popular, comercializado sem receita.