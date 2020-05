Brasil é o país com maior número de mortes diárias por covid-19

O Brasil lidera, nesta terça-feira (19), a lista dos países com maior número de mortes por covid-19. A contagem leva os óbitos das últimas 24 horas, apenas para pacientes diagnosticados com a infecção.

É a primeira vez que o país atinge a primeira posição em mortes diárias. Os Estados Unidos ficam em segundo lugar, com 933 óbitos identificados no mesmo período, de acordo com seu Centro de Controle de Doenças.

Os EUA ainda são o país com maior número total de mortes, chegando a 90.340. O Brasil fica em sexto lugar deste ranking, com 17.971 vítimas fatais do novo coronavírus.

Hoje, nosso país atingiu e superou a marca simbólica das mil mortes em 24 horas. Segundo o Ministério da Saúde, foram 1.179 óbitos contabilizados de segunda até terça-feira.