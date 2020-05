'Muito estranho': técnico do Borussia Dortmund comenta futebol sem público

A Alemanha decidiu retomar as atividades de seu campeonato nacional de futebol sem público, visando evitar contágio do coronavírus. Os primeiros times a ter um gostinho do esporte sem torcida no estádio foram o Borussia Dortmund e o Schalke 04, em partida que resultou em vitória do primeiro clube.

O técnico Lucien Favre, do Borussia, contou suas impressões sobre a ausência do público. "Foi muito, muito diferente. Você não tem barulho, chuta para o gol, dá um passe… E nada acontece. É muito, muito estranho", diz. "Sentimos muita falta de nosso público. Foi um jogo completamente diferente do comum".

A torcida do Dortmund recebe o nome de "Muralha Amarela", e é vista como uma das maiores e mais assíduas do futebol europeu. No entanto, a falta dos torcedores não impediu o clube de enfiar quatro bolas no gol adversário, com dois gols de Raphael Guerreiro, um de Erling Haaland, e um último de Thorgan Hazard.

Todos os gols tiveram de ser comemorados de maneira mais fria, já que o protocolo sanitário implementado durante a pandemia desencoraja abraços e apertos de mão.

Além do distanciamento dentro de campo, a Bundesliga ainda impôs que todos que não estejam jogando utilizem máscaras, e reservas fiquem sentados a uma cadeira de distância do próximo.

Todas as medidas de combate à pandemia de coronavírus valerão até o fim do campeonato.