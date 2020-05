VÍDEO: estúdio desenvolve modelo mais preciso até o momento de como é o coronavírus em 3D

O estúdio Visual Science, especializado em animações biomédicas, desenvolveu um modelo mais preciso atualmente de como é coronavírus em 3D.

As imagens mostram o centro do vírus, na parte verde claro, e suas bolinhas vermelhas que representam o material genético do vírus (RNA).

Já as bolinhas verdes são proteínas ‘especiais’. Além disso, o estúdio ainda apresentou uma simulação da resposta do corpo à infecção pelo vírus.

Confira o vídeo: