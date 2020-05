OMS pede liderança 'consistente' após renúncia de Nelson Teich

O pedido de demissão do ex-ministro da Saúde, Nelson Teich, repercutiu durante coletiva diária da Organização Mundial da Saúde nesta sexta-feira (15). Questionado sobre como uma nova troca na liderança do ministério poderia impactar o combate à pandemia, o diretor-executivo da OMS, Mike Ryan, pediu "coerência".

"É crucial que haja coerência e coesão na abordagem da sociedade e da governo, especialmente em grandes federações, onde as comunidades precisam ouvir uma mensagem consistente das lideranças em todos os níveis", afirmou, durante coletiva de imprensa, em Genebra, na Suíça.

Sobre as especificidades do Brasil durante a crise do coronavírus, Ryan limitou-se a dizer que está ciente da alta no número de novos casos no país e evitou fazer comentários específicos sobre a situação política no País.

Na coletiva, o diretor-geral da entidade, Tedros Adhanom Ghebreyesus, destacou que pesquisadores no mundo inteiro estão trabalhando com rapidez para entender o vírus e potencialmente desenvolver vacinas, medicamentos e outras tecnologias. "Essas ferramentas são esperanças adicionais na esperança de superar a covid-19, mas não irão acabar com a pandemia se não pudermos garantir acesso igualitário a elas", afirmou.

Tedros Ghebreyesus revelou ainda que a OMS vai lançar uma plataforma aberta e colaborativa de compartilhamento de conhecimento, dados e propriedade intelectual relacionados ao coronavírus. "A solidariedade global vai acelerar a ciência e expandir o acesso para que possamos superar a doença", disse.