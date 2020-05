Greta Thunberg pede ajuda para combater coronavírus no Amazonas

A ativista sueca Greta Thunberg e outros jovens do movimento Fridays For Future ("Sextas-feiras pelo futuro", em tradução livre) fizeram um apelo por ajuda mundial em prol de Manaus e da Amazônia no combate à pandemia do novo coronavírus (Sars-CoV-2).

"Manaus é o coração do que você conhece como a floresta amazônica", afirmou Greta. "A consequência da morte dos povos da Amazônia e da destruição da floresta amazônica serão globais".

O nosso apelo para que as grandes nações ajudem Manaus – capital da Amazônia – a enfrentar a pandemia ganha ainda mais força com o apoio do movimento @Fridays4future, encabeçado pela ativista ambiental sueca @GretaThunberg. pic.twitter.com/vpj2I3I3dV — Arthur Virgílio Neto (@Arthurvneto) May 14, 2020

Na gravação, ativistas brasileiros ressaltam que "Manaus é o epicentro da pandemia na Floresta Amazônica" e o "sistema de saúde já colapsou".

Após a divulgação do vídeo, o prefeito de Manaus Arthur Virgílio celebrou o pedido de ajuda feito pela adolescente. "O nosso apelo para que as grandes nações ajudem Manaus- capital da Amazônia- a enfrentar a pandemia ganha ainda mais força com o apoio do movimento Fridays For Future, encabeçado pela ativista ambiental sueca Greta Thunberg", escreveu ele no Twitter.