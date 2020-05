MC Kevin é denunciado por vizinhos após furar quarentena estando com covid-19

O cantor MC Kevin, 22 anos, foi alvo de um boletim de ocorrência do condomínio onde mora, em Mogi das Cruzes, na região do Alto Tietê, em São Paulo por não respeitar a quarentena. O funkeiro recebeu diagnóstico da covid-19 na segunda-feira (11). Segundo publicações em seu Instagram, ele teria saído de casa mesmo sabendo que estava com suspeita de estar infectado pelo coronavírus.

De acordo com reportagem do UOL, o condomínio Aruã Eco Park recebeu reclamações dos vizinhos e denunciou o músico no 3º Distrito Policial de Mogi das Cruzes. No boletim, consta "infração à medida sanitária preventiva e perigo de contágio por moléstia grave". Os vizinhos alegam que MC Kevin desrespeitou o isolamento indicado pelo Ministério da Saúde para pessoas com suspeita da doença.

Horas antes de confirmar seu diagnóstico e recomendar que os seguidores ficassem em casa, Kevin postou vídeos em que aparecia no carro, afirmando que não aguentava mais ficar em casa. "Não posso sair, mas vou sair porque não aguento mais ficar em casa, vou ali na conveniência e já volto. Tomar um sol, vitamina D", disse ele. As postagens foram apagadas.