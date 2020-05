Irmã de Neto passa por UTI por covid-19

O Craque Neto foi o primeiro convidado do “Papo com Datena”, live do apresentador José Luiz Datena em seu canal no Youtube. Durante o bate-papo, que rolou nesta quinta-feira, 14, Neto revelou que sua irmã foi diagnosticada com a Covid-19, doença transmitida pelo novo coronavírus, e que foi internada na UTI em um hospital de Mogi Mirim, interior de São Paulo. Assista:

“Eu nunca falei pra ninguém, mas vou falar pra você. Minha irmã está com coronavírus. Ela ficou na UTI dois dias, agora está no quarto, no isolamento e é uma preocupação enorme e não vejo ela há tempos, porque ela mora em outra cidade. Quando temos isso na família, nosso pensamento vai pra outro rumo”, disse ele em live no "Canal do Datena".

“Aí, os adjetivos são outros. Quando é com outros você ajuda, reza, mas quando uma irmã sua, que você ama, pega a doença, fica na UTI, que está com pneumonia – e sei que está sendo bem tratada no hospital em Mogi, que o hospital tem todas as condições – mas, ai você fica com medo.”

O apresentador do Os Donos da Bola ainda disse que seu grande receito com relação à Covid é que as pessoas fiquem piores do que já são. “Essa é uma opinião minha, tá?”. Datena não apenas se solidarizou com o amigo, como consentiu com a opinião do Neto. “Tende-se ao individualismo mesmo. Em pandemias, se aparece o que é de melhor e pior no ser humano, isso que é ruim”, disse Datena.

Os dois também conversaram sobre a possível volta do futebol e Neto diz ser contra o retorno das partidas enquanto não tivermos uma solução para a pandemia.

“Eu vi a matéria do Brasil Urgente, quando você, Datena, colocou as pessoas (repórteres) dentro do metrô, trem e ônibus, há um contrassenso com relação a isso. Todos os atletas têm médicos, todos têm condições físicas e fizeram exames. Dos 38 do Flamengo, três tiveram Covid. Quando vi aquela imagem, aquele mundo de gente só de máscara e um do lado do outro, e você falando da barbaridade do aglomeramento, eu pensei por que o futebol, vôlei, natação não pode voltar sem torcida, só com jogadores, com imprensa e câmeras reduzidas e terminar os estaduais? Mas, sou contra a volta do futebol enquanto não tivermos uma solução pra tudo isso.”