Guns N' Roses critica Trump em camiseta oficial: 'Live and Let Die... With Covid'

Os roqueiros da banda norte-americana Guns N' Roses não estão felizes com a gestão de Donald Trump. Em novo item de sua linha oficial de produtos, o grupo incluiu uma provocação ao presidente dos Estados Unidos.

A camiseta vendida a US$ 25 (cerca de R$ 147) traz uma brincadeira com a célebre música Live and Let Die ("Viva e deixe morrer"), seguida por "with covid-15" ("com covid-45").

O número "45" é referência a posição de Donald Trump na lista de presidentes estadunidenses: o republicano é o 45º homem a comandar o país.

Toda a arrecadação com a camiseta será revertida para a organização Musicares, mantida pela Academia do Grammy, cujo objetivo é fornecer auxílio financeiro a músicos impactados pela crise do coronavírus.

É possível adquirir a camiseta através do site oficial da banda, clicando aqui.