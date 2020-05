Uma dúvida comum atualmente é sobre como proteger as crianças do coronavírus. O Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), dos Estados Unidos, explica que é possível proteger ensinando a fazer as mesmas coisas que todos devem fazer para se manter saudável. Por exemplo:

Evite contato próximo com pessoas doentes.

Fique em casa quando estiver doente, exceto para obter assistência médica.

Cubra suas tosses e espirros com um lenço de papel e jogue-o no lixo.

Lave as mãos frequentemente com água e sabão por pelo menos 20 segundos, principalmente depois de assoar o nariz, tossir ou espirrar; indo ao banheiro; e antes de comer ou preparar a comida.

Se água e sabão não estiverem prontamente disponíveis, use um desinfetante para as mãos à base de álcool com pelo menos 60% de álcool.

Sempre lave as mãos com água e sabão se as mãos estiverem visivelmente sujas.

Limpe e desinfete as superfícies e os objetos tocados com frequência (por exemplo, mesas, bancadas, interruptores de luz, maçanetas e puxadores do gabinete).

Lave itens, incluindo brinquedos de pelúcia laváveis, conforme apropriado e de acordo com as instruções do fabricante.

Se possível, lave os itens usando a configuração de água mais quente apropriada para os itens e seque completamente.

