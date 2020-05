Bebê de 8 meses é a paciente mais nova a morrer por covid-19 no Rio

Um bebê oito meses é a vítima mais jovem a morrer por complicações da covid-19 na cidade do Rio. A informação é da BandNews FM Rio.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a criança tratava de outras doenças infecciosas desde o nascimento.

Heloiza Vitória morreu nessa segunda-feira, 11, no Hospital Municipal Jesus, em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio.

Heloiza não foi o primeiro caso de bebê com morte confirmada por coronavírus na cidade. Uma criança de um ano e três meses morreu no dia 5 de maio por complicações da doença, no mesmo hospital.