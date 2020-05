Médica e campeã do BBB20, Thelma Assis estrela campanha pelo isolamento social

A médica Thelma Assis, vencedora do Big Brother Brasil 20, é a protagonista de uma nova campanha da Prefeitura de São Paulo sobre a necessidade de se respeitar o isolamento social em meio à pandemia do novo coronavírus, lançada nesta terça-feira, 12.



O vídeo já circula nas redes sociais e será veiculado também em TV aberta, TV por assinatura, rádio e portais na internet. A ideia da produção é reforçar a necessidade de isolamento social, para evitar um grande aumento de casos de covid-19 e uma sobrecarga do sistema de saúde.

"Eu sou a Thelma. Passei os últimos três meses dentro de uma casa. Agora voltei para a minha casa, em Pirituba, perto de onde cresci e realizei o sonho de ser médica. E, como médica, te faço um apelo: fique em casa!", diz.

Ela fala sobre a necessidade de se cumprir a quarentena: "Neste momento de pandemia, respeitar a quarentena é fundamental para não sobrecarregar o sistema de saúde […] Para ajudar os profissionais de saúde a salvar milhares de vidas, você só precisa ficar em casa".