Coronavírus: Saiba como denunciar aglomerações em São Paulo e região

A aglomeração é inimiga do distanciamento social, e, sem ele, cada pessoa contaminada pelo novo coronavírus pode disseminar o vírus para inúmeras outras.

Na cidade de São Paulo, o índice de isolamento social têm se mantido abaixo de 50% durante dias úteis, e subido pouco durante os finais de semana. Certamente, você já ouviu falar de um vizinho ou conhecido que desrespeitou as orientações da Secretaria de Saúde e deu uma festinha para amigos, colocando todos ao seu redor em risco.



É possível avisar as autoridades destas ocorrências. Até o momento, a prefeitura da capital não possui um número específico para tal, como fez a Prefeitura do Rio de Janeiro. Cariocas já podem denunciar grupos de mais de 10 pessoas reunidos em espaços públicos ou privados, através do número 1746.

Para quem reside em São Paulo ou região, é possível utilizar alguns serviços para fazer sua denúncia. Confira:

Capital

Para denunciar comércios abertos durante a quarentena, ligue para o número 156 ou acesse este link.

Para denunciar outros tipos de aglomeração, é possível utilizar o Disque-Denúncia no número 181, ou o canal online neste link.

São Bernardo

Denúncias de aglomerações estão sendo recebidas pelo número 153 da Guarda Civil Municipal. Também é possível utilizar o aplicativo SBC na Palma da Mão, acessar a opção "Noite Tranquila", e enviar a descrição do caso diretamente à GCM.

São Caetano

A central de atendimento a emergências no número 156 também vai atender ocorrências relacionadas à aglomerações e desrespeito ao isolamento social, de acordo com a Prefeitura.

Diadema

A cidade disponibilizou o número 153 e também um canal de WhatsApp para avisos sobre aglomerações e serviços abertos de forma irregular. Ligue 153 ou mande uma mensagem pelo aplicativo WhatsApp, no número 97300-3018.

Santo André

É possível realizar sua denúncia por telefone, no número 0800-0191944. A cidade também mantém o aplicativo Colab para smartphones. Nele, é possível descrever sua denúncia e inserir imagens do ocorrido.