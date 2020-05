Xenofobia e preconceito cresceu 'online e nas ruas' após covid-19, diz ONU

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, pediu hoje (8) que se fortaleça a "imunidade das sociedades ao vírus do ódio". Ele considera que, com a pandemia da covid-19, tem sido desencadeado um "tsunami de ódio e xenofobia".

As Nações Unidas pedem esforços globais "para acabar com o discurso de ódio", que tem aumentado com a crise pandêmica.

LEIA MAIS:

São Paulo pode ter 11 mil mortes por coronavírus até o fim de maio

Quarentena em São Paulo é prorrogada até o dia 31 de maio

"O sentimento contra estrangeiros aumentou online e nas ruas, as teorias de conspiração antissemitas se espalharam, e ocorreram ataques contra muçulmanos relacionados com a pandemia", lamentou Guterres, numa mensagem divulgada numa rede social.

O novo coronavírus "não se importa com quem somos, onde vivemos ou no que acreditamos", disse o secretário-geral da ONU, lembrando que, "no entanto, a pandemia continua a desencadear um tsunami de ódio e xenofobia, bodes expiatórios e medo".

Os apelos da ONU surgem quando as tensões entre os Estados Unidos e a China têm aumentado, assim como as mútuas acusações sobre a possível origem do novo coronavírus.

Guterres lembrou ainda que, no meio das especulações e teorias da conspiração, muitos migrantes e refugiados "foram difamados como fonte do vírus, e depois negaram-lhes acesso a tratamento médico".

"Com os idosos entre os mais vulneráveis, surgiram memes [imagens virais] desprezíveis, sugerindo que eles também são os mais descartáveis", alertou.

Também "jornalistas, denunciantes, profissionais de saúde, trabalhadores humanitários e defensores dos direitos humanos estão sendo atacados simplesmente por fazerem o seu trabalho", acrescentou.

Por isso, é preciso "agir agora para fortalecer a imunidade das sociedades ao vírus do ódio", finalizou.