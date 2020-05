Cientistas estudam ligação entre poluição do ar e coronavírus

As autoridades sanitárias da Itália anunciaram nesta quinta-feira (7) que farão um estudo nacional para avaliar se a poluição atmosférica contribui para disseminar o novo coronavírus.

A pesquisa será conduzida pelo Instituto Superior da Saúde (ISS), pelo Instituto Superior de Proteção e Estudos Ambientais (Ispra) e pelo Sistema Nacional de Proteção do Meio Ambiente (SNPA). A poluição do ar é uma das principais causas de doenças respiratórias no mundo, mas ainda há controvérsias sobre sua relação com a Covid-19.

Em muitos países, a pandemia se disseminou a partir de áreas industrializadas e com altos índices de poluição, como Wuhan (China), Lombardia (Itália) e São Paulo (Brasil), mas essas mesmas zonas também estão conectadas às redes globais de transporte e são densamente povoadas, o que favorece a disseminação.

"Vai ser verificado, por exemplo, se uma população exposta a maiores níveis de poluição do ar é mais vulnerável ao vírus em termos de efeitos e se isso pode ser relacionado a uma maior vulnerabilidade a doenças respiratórias", disse Gianpaolo Bottacin, secretário regional de Meio Ambiente do Vêneto, que também participará do estudo.

A Itália já soma 214.457 casos do novo coronavírus, sendo que 70% se concentram em quatro regiões industriais do norte: Lombardia (79,4 mil), Piemonte (28 mil), Emilia-Romagna (26,4 mil) e Vêneto (18,5 mil).