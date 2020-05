De acordo com o último boletim do Ministério da Saúde, o Brasil registrou mais 615 mortes por coronavírus nas últimas 24 horas, somando 125.218 casos e 8.526 mortes desde o início da pandemia no país.

Foram mais 10.381 novos casos confirmados entre esta terça e quarta-feira, o maior aumento diário desde o início da crise.