Uso de medicamentos tarja preta cresce durante pandemia

Automedicação sempre foi um problema no Brasil, só que em meio à quarentena, tem muita gente se automedicando para controlar a ansiedade.

Segundo uma pesquisa do Conselho Federal de Farmácia, 77% dos brasileiros já usaram algum tipo de remédio por conta própria, mas, as drogas contra depressão e ansiedade geram muitos efeitos colaterais.

“Sonolência, causando dificuldades para quem dirige ou trabalha com algo que precisa de mais atenção, além de causar dependência também”, explica Zelma Padilha, do Conselho Federal de Farmácia do Rio Grande do Sul, para o Jornal da Band.

O psiquiatra Eugênio Ferreira alerta ainda que esses medicamentos, tomados sem orientação profissional, podem até causar outras doenças.

“Algumas medicações agem sobre batimentos cardíacos, podem causar taquicardia. Se a pessoa é cardiopata, isso pode ser muito grave”, pontua.

O médico chama atenção também para o consumo de bebida alcoólica que, se misturado com esses medicamentos, pode até matar.