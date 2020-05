Produção industrial registrou queda histórica em março

A produção industrial caiu 9,1% em março, na comparação com fevereiro, o pior resultado para o mês desde 2002. As informações são do Pedro Antonio Guimarães, da BandNews FM.



Em relação ao mesmo período de 2019, a queda foi menos intensa, de 3,8%, mas o quinto resultado negativo seguido nessa relação.

Assim, o setor industrial acumula retração de 1,7% no ano e de -1% em 12 meses, de acordo com a Pesquisa Industrial Mensal (PIM), divulgada nesta terça-feira, 05, pelo IBGE.