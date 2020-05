Coronavírus: espera por leito dura até quatro horas em hospital de São Paulo

Pessoas com suspeita de coronavírus esperam até 4 horas para conseguir leito no Hospital da Vila Alpina, um dos maiores da zona leste de São Paulo. O local também recebe pacientes de Sapopemba, bairro da periferia da capital com o segundo maior número de mortes por Covid-19. As informações são do repórter Lucas Jozino, da Rádio Bandeirantes.

A Rádio Bandeirantes apurou que o problema não é a estrutura para o atendimento, mas a superlotação causada pela alta da demanda. Uma sala foi improvisada para que as pessoas recebam os primeiros cuidados e fiquem isoladas.

Os casos mais graves também precisam aguardar, muitas vezes nas macas do SAMU, o que acaba retendo uma ambulância até o leito ser liberado.

Uma enfermeira que trabalha há 17 anos no hospital disse à reportagem que nas três últimas semanas o número de casos suspeitos praticamente dobrou.

Sob condição de anonimato, afirmou também que está sendo difícil transferir casos mais leves aos hospitais de campanha.

“As UTIs estão lotadas, não cabe mais ninguém. Os quadros que podem ser transferidos demoram também. É muita burocracia para conseguir vaga no hospital do Anhembi, Pacaembu”, disse a profissional.

Outro lado

A Rádio Bandeirantes procurou a Secretaria estadual da Saúde, mas ainda não obteve resposta.