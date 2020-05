Estudo estima que Brasil tem um milhão de casos de coronavírus

Atila Iamarino, doutor em microbiologia, realizou uma live, no último domingo (3), para divulgar alguns estudos científicos sobre a situação do coronavírus no Brasil e em outros países.

O especialista alertou que o Imperial College estima, com base no número de casos e mortes, que cada brasileiro com coronavírus infecte entre duas a três outras pessoas. O estudo ainda enfatiza que a estimativa é que o Brasil tenha um milhão de casos.

“Não há nenhum epidemiologista questionando o modelo deles”, ressalta Atila. Segundo o estudo, o Brasil é o país que está com o pior crescimento de casos de covid-19.

Em relação aos casos de subnotificação, ou seja, dos países que estão deixando de notificar os casos, o Brasil está perdendo 90% dos casos.

Isso indica que os números oficiais do governo poderiam indicar somente 10% dos casos. “O relatório do Ministério da Saúde registra que nós temos muitas mortes por problemas respiratórios que não estão recebendo o diagnosticos de covid-19”, lembra o doutor.