Escritora brasileira previu a pandemia de coronavírus em livro escrito em 2013

Melissa Tobias é uma escritora brasileira que previu a pandemia de coronavírus em um livro escrito em 2013. Na última segunda-feira (27), ela foi surpreendida por mensagens de internautas afirmando que seu livro ‘A realidade de Madhu’, escrito em 2013, “previu” a pandemia do coronavírus.

Em entrevista ao jornal Extra, a escritora afirmou que ficou surpresa, pois não lembrava que tinha escrito este trecho. Ela até pensou que fosse fake News.

“Nada disso. Não sou médium nem vidente, não vejo espíritos e não falo com ETs, infelizmente. Adoraria, inclusive. Foi muito louco porque quando recebi a foto da página do livro no meu celular logo pensei: ‘vou desmentir essa fake news”. Mas quando abri o livro, estava lá. E, juro, eu não recordava. Fui mostrar para o meu marido que também ficou surpreso”.

Na página 183, do seu livro, Melissa Tobias escreve: “em 2020, quando a Terceira Realidade terminou de envolver todo o planeta Terra, uma pandemia global matou mais de três bilhões de terráqueos. Foi um momento muito caótico que durou dois anos. Foi uma pandemia viral psicossomática que penetrava somente em corpos incompatíveis com a vibração de amor ao próximo. Não havia para onde fugir”. A escritora ressaltou que se baseou no estudo da Naturologia e dos escritos de Chico Xavier.

Confira o trecho que previu a pandemia de coronavírus: