Covid-19: Cristo Redentor ganha máscara facial com projeção de luzes

O Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, foi iluminado na noite deste domingo (3) e apareceu "usando" máscara contra o novo coronavírus (Sars-CoV-2).

A projeção teve como objetivo incentivar os cariocas a utilizarem a proteção, em meio à pandemia que já provocou a morte de mais de 7 mil pessoas e contaminou mais de 100 mil em todo o Brasil.

Cristo Redentor de máscara ontem a noite para conscientizar a população contra o Coronavírus.#covid19 pic.twitter.com/KjLMdscBy3 — Rio de Nojeira (@RiodeNojeira) May 4, 2020

A iniciativa foi promovida pela ONG "Todos pela saúde". As luzes também projetaram a hashtag "máscara salva" no peito do Cristo. "O Cristo Redentor mais uma vez se apresenta como símbolo máximo na formação de uma consciência coletiva pela preservação da vida", afirmou o padre Omar, reitor do Santuário Cristo Redentor.

O Rio de Janeiro é o segundo estado brasileiro mais afetado pela Covid-19, com 1065 mortes, superado apenas por São Paulo.

O governador do Rio, Wilson Witzel, disse na semana passada que o sistema de saúde está praticamente "entrando em colapso" e que cerca de 300 pessoas estão esperando para serem hospitalizadas em uma unidade de terapia intensiva.