5 eletrodomésticos para montar um bar animadíssimo em casa

Está com saudade dos drinques e petiscos deliciosos do seu bar preferido… Com alguns eletrodomésticos muito práticos, você pode criar um bar animadíssimo dentro da sua própria casa, com diversão para todas as idades. Gaseificação de água ou sucos (esqueça os refrigerantes industriais), pipoqueira para a hora do cinema em casa, sorvete e algodão doce para a sobremesa. Confira nossas indicações:

1. Máquina Sodastream para Gaseificar Água



Faça água com gás com um simples toque de botão e ajude o planeta evitando o desperdício de garrafas pet. Prepare em casa água gaseificada, do seu jeito e em poucos segundos acionando apenas uma alavanca. Itens Inclusos: 1 máquina Sodastream, 1 garrafa de 1L livre de BPA, 1 cilindro de CO2 de 60L. Compre a partir de R$ 489,99.

2. Mini Geladeira com capacidade 4 garrafas



Para que ficar indo o tempo todo à cozinha para pegar a bebida gelada (ou quente!). Com essa mini geladeira dá para aquecer ou manter registrada comidas e bebidas sem precisar investir uma fortuna num frigobar tradicional. E a mini geladeira é portátil. Você pode levar numa viagem dentro do carro ou num picnic (quando a quarentena passar). Funciona com 127 e tem adaptador 12 volts. Compre a partir de R$ 265,90.

3. Pipoqueira Classic Retrô Vermelho da Philco



Essa não é uma pipoqueira qualquer (existem várias que fazem o mesmo trabalho por um custo menor), mas ela é a reprodução das pipoqueiras que só encontramos nos cinemas. Em estilo retrô, você não vai parar de usar e todo mundo vai querer "assistir" as pipocas estourando – talvez, depois, até se interessem pelo filme em casa. Compre a partir de R$ 483,32.

4. Sorveteira Mallory



Mais uma atração que você nunca pensou que poderia ter. A sorveteira Mallory tem preço bastante competitivo e é feita em material resistente. Você pode servir os sorvetes para todo mundo igual no fastfood da esquina. É fácil de lavar e além de sorvete dá para fazer cremes e iogurtes. Compre a partir de R$ 257,80.

5. Máquina de algodão doce



Você já faz sucos gaseificados, estoura pipoca, produz sorvete… Que tal completar as atrações do bar com uma máquina de algodão doce? Irresistível, não é? Compre a partir de R$ 195,90.