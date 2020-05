De Einstein a Palmirinha, 5 livros para você dar um show na cozinha

Depois de quase dois meses de isolamento social, você já deve estar sem ideia de receitas para fazer em casa. Que tal desenvolver esse talento e ainda por cima conhecer novas histórias sobre gastronomia em livros com receitas fáceis de fazer? De Einstein a Palmirinha, sugerimos 5 livros para você escolher. Confira:

1. "O que Einstein Disse a seu Cozinheiro"



Esse é um livro bem legal para todo mundo que está aprendendo a cozinhar: ele explica os processos químicos por trás das receitas e porque as coisas acontecem do jeito que acontecem. Tem várias receitas para ilustrar. Compre a partir de R$ 55,90.

2. "Confeitaria escalafobética: sobremesas explicadas tim-tim por tim-tim"





Apaixonada pela confeitaria e suas técnicas verdadeiras, obcecada pelas mídias e, acima de tudo, glutona, Raiza Costa criou o Dulce Delight em 2010, o primeiro canal on-line dedicado à confeitaria, antes mesmo de ser formada pelo French Culinary Institute de Nova York. Com um pé no vintage e outro na inovação, e sempre com seu cãozinho Lancelote por perto, Raiza mistura tecnologia e funcionalidade com elementos decorativos que muitas vezes lembram a casa aconchegante de uma avó querida, mas sem perder a sua espontaneidade nem os códigos contemporâneos. Compre a partir de R$ 73,50.

3. "O Grande Livro da Palmirinha"



Há mais de 20 anos preparando os mais saborosos quitutes da televisão, Palmirinha é um exemplo de garra e força de vontade que inspira gerações a arregaçar as mangas e conquistarem seus sonhos. O livro traz o modo de preparo bem detalhado, indicação de rendimento dos pratos e as dicas da Palmirinha para variar o sabor, baratear a receita ou tornar o modo de fazer mais prático. Compre a partir de R$ 75,00 (e-book).

4. "Herbivoraz: O livro de receitas do blog para uma alimentação mais saudável"



Este livro da blogueira vegana Julia Guedes traz pratos inspirados pelos melhores ingredientes que a natureza pode oferecer. Aqui, os produtos do campo saem do trivial e ganham ares elegantes, e cada preparação é uma experiência única. São 50 receitas veganas de entradas, pratos principais, acompanhamentos, lanches, petiscos e sobremesas, além de bebidas e coquetéis diferenciados. Compre a partir de R$ 21,61 (e-book).

5. "Direto ao Pão"



Que pão você quer para o seu café da manhã? Pão francês? Baguete? Um pão rústico, bem cascudo, ou um pãozinho de leite ultra macio? Todas essas receitas estão neste novo livro de Luiz Américo Camargo, com produção de Rita Lobo e sua equipe. Compre a partir de R$ 82,80.