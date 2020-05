5 dicas para celebrar a chegada do bebê com muito estilo

A chegada de um bebê sempre altera a rotina da casa. E ainda mais em tempos de isolamento social, quando as visitas e até os familiares mais próximos estão vetados. Mas é preciso manter o alto astral mesmo assim! Mais do que nunca é preciso celebrar a vida que se inicia. Selecionamos alguns mimos bem bacanas para bebês. Vale a pena da dar uma olhada se você acaba se virar mamãe (ou papai). Ou para mandar de presente para aqueles amigos que acabam de se tornar pais. Confira:1. Kit Decorativo Family Touch Baby Art



Vamos começar com o ki Family Touch onde cada uma das pessoas da casa registra a palma da mão numa superfície transparente que depois são sobrepostas para comparar os tamanhos. Vai ficar uma decoração muito charmosa no quarto que todos vão querem ver e que sua criança depois vai poder guardar de lembrança até a fase adulta. Vem com manual explicando como fazer. Compre a partir de R$ 149,90.

2. Porta Retrato My Baby Touch Baby Art



Esse é mais um kit para registrar as impressões só que dessa vez apenas do seu bebê. A mãozinha e o pezinho em massa modelar atóxica e antialérgica do dia do nascimento com uma fotinha dele no meio. Um charme e mais uma lembrança para guardar até ficar adulto. Compre a partir de R$ 109,90.

3. Trocador Americano em Fibra de Bambu



Se você ainda não tem, esse trocador é super fofo e prático. É a prova d'água, hipoalergênico feito em fibras de bambu muito confortáveis e tem as laterais elevadas reforçadas para maior segurança do bebê. Compre a partir de R$ 219,05.

4. Canguru para Cadeira de Descanso





Esse canguru para cadeira de descanso ou berço vai virar o mascote preferido do bebê na infância. Ele vai contar histórias de como o personagem marcou quando ele começou a ver o mundo ao seu redor. Colorido, possui um livro multissensorial de 6 páginas, ideal para as mamães na troca da fralda e quando o bebê cresce, pode se usar sem a base. Muito fofo. Compre a partir de R$ 99,00.

Se você está esperando o bebê ou já tem a criança em casa na primeira fase da infância este é um dos serviços com que você pode se beneficiar. Assinando o Amazon Prime, que já tem uma série de benefícios como streaming de vídeo e música e descontos em frete de produtos, o Amazon Family te dá descontos em todos os produtos, você recebe sugestões de produtos e conteúdos para cada fase da infância. Teste grátis por 30 dias.