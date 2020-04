Covid-19: Disney lança máscaras da Marvel, baby Yoda, Stitch e mais

Aproveitando a nova "moda" imposta pela pandemia de coronavírus, a Disney anunciou lançamento de máscaras de proteção individual decoradas com seus principais personagens.

LEIA MAIS:

Mandetta vai publicar livro com ‘diário’ de sua passagem pelo Ministério da Saúde

Sistema de saúde do RJ deve entrar em colapso até o fim de maio, diz secretário

Segundo a empresa, US$ 2 milhões da arrecadação com a venda dos produtos serão destinados à ONG MedShare, que distribui equipamentos médicos entre hospitais dos Estados Unidos, e a comunidades norte-americanas com déficit de profissionais de saúde.

São seis "sets" de quatro máscaras cada, abarcando diferentes franquias. As proteções tem inspiração em personagens da Marvel, Star Wars, na turma do Mickey, e nas princesas oficiais da Disney. Cada set custa US$ 20.

Todas as versões são produzidas de acordo com parâmetros de saúde da Food and Drug Administration, o órgão governamental de regulação das indústrias farmacêuticas e alimentícias dos Estados Unidos. As máscaras serão vendidas oficialmente a partir de 29 de junho, porém já é possível solicitar seu set na pré-venda.

Confira os modelos a seguir: