Covid-19: Brasil é o 2º país com mais novos casos nas últimas 24 horas

Os 7.218 casos de covid-19 nas últimas 24 horas no Brasil fizeram com que o País ficasse de novo na segunda posição entre os países que mais registraram novos casos de covid-19 no mundo, repetindo o feito desta quarta-feira e ficando atrás somente dos Estados Unidos, que somaram 26.512 contaminações pelo coronavírus entre ontem esta quinta-feira, 30.

Em relação às mortes nas últimas 24 horas, as 435 vítimas fatais da covid-19 no Brasil colocaram o País na terceira posição das nações com mais óbitos pela doença no período, atrás também dos Estados Unidos (2.552 mortes) e do Reino Unido (674 mortes).

As novas 7.218 contaminações também são o novo recorde de infecções em um período de 24 horas registrado no Brasil.

Desde o começo do surto do coronavírus, 85.380 pessoas foram infectadas e 5.901 morreram no Brasil por causa da covid-19. Ontem, o País já havia superado a China no número total de óbitos e hoje superou a nação asiática, primeiro epicentro do coronavírus, também no número total de contaminados. A China registra até o momento 83.944 casos de covid-19 e 4.637 vítimas fatais, segundo compilação feita pela Universidade Johns Hopkins, dos Estados Unidos.

Globalmente, ainda de acordo com a universidade americana, 3.255 454 pessoas foram contaminadas e 231.415 morreram em decorrência da pandemia.