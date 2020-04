São Paulo tem novos bloqueios no trânsito para informar sobre covid-19

A Prefeitura de São Paulo realiza nesta quarta-feira (29) o bloqueio de faixas em avenidas bastante movimentadas para conscientizar a população sobre os riscos do coronavírus. Os pontos com interdição parcial são a avenida Inajar de Souza, altura do número 2.825, na zona norte; a avenida Cupecê, altura do número 5.500, na zona sul; e a Radial Leste, altura do viaduto Aricanduva, na zona leste.

Em todos esses locais há grande circulação de veículos e números significativos de mortes suspeitas ou confirmadas pela covid-19. O projeto prevê distribuição de material informativo aos motoristas.

Na Radial Leste, ao invés dos carros pararem para receber o material, funcionários seguram placas com orientações como "use máscara" e "lave as mãos". Quando o semáforo fecha, uma faixa com mais informações é exibida aos motoristas. O trânsito no local é por aproximação.

