Hospital de campanha do Ibirapuera será inaugurado na sexta, diz Doria

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou nesta quarta-feira (29) que o 3º hospital de campanha da capital paulista, no Ibirapuera, será inaugurado nesta sexta-feira (1º).

Em coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes, Doria confirmou que um decreto vai tornar obrigatório o uso de máscaras no transporte coletivo a partir do dia 4 de maio, medida que também será decretada pelo prefeito da capital paulista, Bruno Covas.

O governo divulgou ainda que a taxa de isolamento no estado se manteve em 48% na terça-feira (28).

Doria também comentou as últimas declarações do presidente Jair Bolsonaro sobre o recorde de óbitos por coronavírus no país."Diante de mais de cinco mil mortos, o senhor (Bolsonaro) continua afirmando que o País está vivendo uma pandemia de uma gripezinha?", disse o governador.