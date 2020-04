Anvisa aprova realização de testes rápidos de covid-19 em farmácias

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovou nesta terça-feira (28) a realização de testes rápidos para o diagnóstico de coronavírus em farmácias e drogarias do Brasil.

Até agora, os testes eram feitos obrigatoriamente em clínicas, laboratórios e hospitais. A medida foi aprovada por unanimidade e vale enquanto durar a situação de emergência em saúde.

A Diretoria Colegiada (Dicol) da Anvisa aprovou por unanimidade, nesta terça-feira (28/4), a proposta de realização de testes rápidos (ensaios imunocromatográficos) de anticorpos para o novo coronavírus (Sars-CoV-2) em farmácias. Confira: https://t.co/RhLJiWsP0H pic.twitter.com/7mtcRl8PjZ — Anvisa (@anvisa_oficial) April 28, 2020

A autorização passa a valer assim que publicada no Diário Oficial da União. Entre as orientações estão: que o teste seja realizado por farmacêutico treinado, utilizar exames aprovados pela Anvisa e garantir o registro e a rastreabilidade dos resultados, além de controlar o fluxo de pessoas no atendimento e espera.

