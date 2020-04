Síndrome infantil pode ser causada pelo coronavírus, diz órgão de saúde inglês

O Serviço Nacional de Saúde (NHS) da Inglaterra está alertando para o surgimento de casos de crianças que apresentam uma síndrome potencialmente fatal. Entre os sintomas, estão dor de estômago e problemas cardíacos. Autoridades da saúde suspeitam que a síndrome infantil possa ser causada pelo novo coronavírus. Também há a suspeita de que algum outro patógeno infeccioso ainda não identificado esteja causando o quadro.

As crianças que apresentam os sintomas parecem afetadas por algum tipo de Síndrome do Choque Tóxico. Algumas vítimas da síndrome precisaram de cuidado intensivo e pelo menos uma delas precisou de oxigenação por membrana extracorpórea, tratamento usado quando a criança corre risco de morrer por não conseguir respirar.

Carta da NHS para clínicos gerais do norte de Londres, reportada pelo Health Service Journal, descreve a situação como "aparente aumento no número de crianças de todas as idades que apresentam um estado inflamatório multissistema que requer cuidado intensivo em Londres e também em outras regiões do Reino Unido".

Um "estado inflamatório multissistema" é uma resposta imune severa que pode levar a baixa pressão sanguínea e um acúmulo de fluidos no pulmão e outros órgãos, fazendo com que as crianças precisem de cuidado intensivo urgentemente. A síndrome infantil também pode apresentar dor abdominal, problemas gastrointestinais e inflamação cardíaca. Não há informações sobre mortes de crianças com essa síndrome. As informações são do The Guardian.

