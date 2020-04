Uma dúvida frequente da população é: quando devo fazer o teste de coronavírus? O Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças (ECDC) explica que as recomendações atuais para testes dependem do estágio do surto no país ou na área em que você vive.

“As abordagens de teste serão adaptadas à situação em nível nacional e local. As autoridades nacionais podem decidir testar apenas subgrupos de casos suspeitos com base na capacidade nacional de teste, na disponibilidade do equipamento necessário para o teste, no nível de transmissão comunitária do COVID-19 ou em outros critérios”, explica.

Todavia, a agência sugere que as autoridades nacionais considerem priorizar os testes nos seguintes grupos:

pacientes hospitalizados com infecções respiratórias graves;

profissionais de saúde sintomáticos, incluindo aqueles com sintomas leves;

casos com infecções respiratórias agudas em hospitais ou instituições de longa permanência;

pacientes com infecções respiratórias agudas ou doenças semelhantes à influenza em certos ambulatórios ou hospitais;

idosos com condições médicas crônicas subjacentes, como doença pulmonar, câncer, insuficiência cardíaca, doença cerebrovascular, doença renal, doença hepática, diabetes e condições imunocomprometidas.

Os testes no Brasil

A recomendação do Ministério da Saúde é que os hospitais façam testes apenas em casos graves de pessoas com suspeita de coronavírus e nos profissionais de saúde e segurança com sintomas respiratórios.

