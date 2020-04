Alfabetização na quarentena: crianças podem sair prejudicadas?

Por maior que seja o esforço das escolas e das famílias para manter o ensino remoto durante o isolamento social, muitos pais estão angustiados com a sensação de não conseguir oferecer ao filho o mesmo estímulo pedagógico que ele estaria tendo em sala de aula. Para quem tem criança no 1º ano do ensino fundamental, ou seja, em fase de alfabetização, o aperto no peito é ainda é maior. Será que o aprendizado da leitura e escrita ficará comprometido?

Luciana Crincoli, advogada e mãe de João, 6 anos, e Lucas, 4 anos, diz que no início da quarentena ficou preocupada ao pensar que o filho mais velho poderia não ser alfabetizado este ano. “Ele gosta de copiar as histórias que lê nos gibis. Está numa fase em que tem muita curiosidade sobre o processo de escrita, mas é difícil para nós, como pais, suprir essa demanda em casa”, diz Luciana.

A coordenadora pedagógica Liliane Gomes, da escola bilíngue Stance Dual, na zona central de São Paulo, relata que de fato alguns pais a procuraram perguntando se os filhos poderiam “desaprander” o que já haviam visto ou não avançar na leitura e escrita tanto quanto deveriam este ano. Mas ela explica que é comum nesta fase as crianças estarem em diferentes níveis – enquanto uns já sabem ler, outros, ainda não compreendem o sistema de leitura e escrita. "Isso vai depender das experiências, vivências e habilidades de cada um, por isso o 1º e 2º anos são fases importantes que a gente considera que é o período de alfabetização”, relata a coordenadora da escola que alfabetiza as crianças primeiro na língua materna e depois introduz um segundo idioma.

Lei determina que o processo de alfabetização ocorra em até dois anos

De acordo com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), os dois primeiros anos do ensino fundamental devem focar no processo de alfabetização. Nesse período, portanto, a criança deve ser capaz de dominar o sistema de escrita e de de ler e escrever textos de diferentes gêneros – o que pode incluir contos, fábulas e romances, mas também regras de jogos, bulas de remédios e listas de supermercado, por exemplo.

A pedagoga Patrícia Diaz, diretora de desenvolvimento educacional na Comunidade Educativa Cedac, recorda que o ano letivo é uma organização artificial para o desenvolvimento da criança. “Se ela não aprende agora, não é um prejuízo irrecuperável, ela pode aprender depois”, diz. Fora isso há outros conhecimentos que as crianças adquirem em casa, neste período de quarentena, que também são importantes. “Não é só na escola que a criança aprende, ela está imersa em situações de leitura e escrita no seu cotidiano”, relata Renata Frauendorf, coordenadora dos programas de alfabetização do Instituto Avisa Lá.

Foi justamente pensando nisso que Luciana, a mãe de João, passou a ler contos com ele todos os dias, além de incentivá-lo a escrever, do seu jeito, as receitas de bolo da avó e mesmo os nomes dos molhos e comidas nas etiquetas dos preparos congelados da casa. Jogos que que exigem leitura de textos como banco imobiliário também passaram a fazer parte das atividades de rotina. “Em vez de me preocupar, comecei a pensar no que eu podia fazer para minimizar o prejuízo que, ao meu ver, é inevitável, todos terão, uns mais, outros menos, e percebo que ele tem progredido no reconhecimento das letras”, relata a mãe.

Especialistas ressaltam que os pais não devem de forma alguma assumir o papel do professor, mas, ao promover brincadeiras e atividades variadas em casa, eles ajudam muito os filhos no processo de alfabetização. “Ao vivenciar situações de leitura, pensar sobre o texto escrito e conversar a respeito disso com adultos, as crianças vão ampliando o seu repertório, observando como a escrita se apresenta na nossa sociedade”, explica Patrícia. Com a ajuda das educadoras, elaboramos uma lista de sugestões que os pais podem fazer em casa com os filhos. Confira.

Brincadeiras e atividades que ajudam as crianças no aprendizado da leitura e escrita:

PRÁTICAS DE LEITURA

Ler livros infantis com as crianças.

Ler receitas de bolo (ou outros preparos) junto com os filhos, para que eles separem os ingredientes, observem as medidas e participem da produção do prato.

Ler trechos de notícia de jornal e comentar sobre o assunto lido.

Abrir sites voltados a crianças e ler as informações ali presentes.

Ler a biografia de um cantor que a criança gosta muito.

Ler junto com a criança as instruções de um jogo para depois jogarem juntos.

Ler para si mesmos (os adultos) e compartilhar esse comportamento com os filhos, comentando sobre o que estão lendo ou o que diz o livro, por exemplo.

Observar junto com as crianças as embalagens de produtos e o que está escrito ali.

PRÁTICAS DE ESCRITA

Se fazer de escriba para a criança: ela dita e a mãe escreve. Pode ser as regras do jogo, uma receita ou um trecho de história que leram juntos. “Essa é considerada uma linguagem escrita da criança em que ela só não está grafando do próprio punho porque não sabe escrever mas vai ditar pensando como se escrevesse”, diz Patrícia Diaz.

Sugerir que a criança recorte letras de revistas antigas e com elas arme palavras que conhece – seu nome, dos amigos e familiares, por exemplo

Sugerir que a criança escreva, da forma que ela conseguir, a lista de compras do supermercado, a lista dos amigos que mais sente saudade, o recado para os avós ou os aniversariantes do mês.

Criar calendários e sugerir às crianças que preencham com os dias da semana e façam anotações de como estava o tempo, por exemplo.

Aproveitar o momento de home office e trabalho no computador para sugerir que a criança brinque ao lado, digitando também em um teclado velho ou de papelão.

PRÁTICAS ORAIS

Pedir que a criança reconte histórias lidas (ou ouvidas), podendo criar uma nova versão para o final da história.

Usar trechos de histórias lidas para brincar de teatro, sugerindo que a criança mude o tom de voz de acordo com o personagem representado.

