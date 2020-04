São Paulo tem 713 casos confirmados de covid-19 entre profissionais da saúde

A cidade de São Paulo já soma 713 casos confirmados da covid-19 entre profissionais da rede municipal de saúde, com 13 mortes.

De acordo com a Secretaria da Saúde, 4% do total, o que equivale a 3106 servidores, estão afastados com suspeita da doença ou sintomas de síndrome gripal.

Veja também:

Em Nova York, crescem chamadas por exposição a desinfetante

3,5 milhões de alunos da rede estadual de SP começam aulas à distância

Ao mesmo tempo, o Conselho Regional de Enfermagem já recebeu 842 denúncias de falta de equipamentos de proteção individual. Dos 5400 profissionais de enfermagem ouvidos, mais de 50% reclamam que a instituição onde atuam não forneceu os EPIs necessários.

Os principais equipamentos que faltam são óculos, escudos faciais, máscaras N95, luvas e toucas. Como alternativa, 72,5% dizem estar usando os EPIs por mais tempo do que o recomendado pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

Além disso, cerca de 40% dos profissionais de enfermagem que participaram da pesquisa afirmam não ter passado por treinamento específico para atendimento de pacientes com coronavírus.