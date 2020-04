5 utensílios muito práticos para organizar a casa nessa quarentena

Mesmo quando as medidas de isolamento social começarem a ser flexibilizadas, a volta à rotina vai ser progressiva. O que significa que você ainda terá um bom tempo em casa pela frente. Que tal aproveitar para organizar melhor os ambientes da casa, como cozinha, lavanderia, quartos e escritório Para te ajudar, indicamos 5 utensilios muito pr[aticos para organização de ambientes. Confira:

1. Caixa Organizadora



O brinquedos das crianças, o quartinho de despejos, o escritório… Todos merecem uma caixa organizadora. Nossa indicação é de alta resistência a impactos e ao calor (nem água fervente consegue estragá-la) e é feita de material reciclável. Cabe 18 litros. Compre a partir de R$ 93,71.

2. Escorredor de pratos

Que tal ter um escorredor de cozinha que nunca vai perder o brilho ou enferrujar? Além disso cabem 16 pratos numa só lavada e seu acabamento é todo arredondado para não cortar a mão durante o uso. Compre a partir de R$ 113,01.

3. Suporte multiuso

No mesmo suporte você encaixa o cabo das vassouras e rodos, coloca os panos de limpeza e ainda pode colocá-lo no local que quiser pois ele é fixado por ventosas (nada de fazer furos na parede da lavan. Compre a partir de R$ 29,99.

4. Cesto para Roupas

Este cesto para roupas você pode instalar na parede ou usá-lo no chão. Com estilo moderno e lavagem tem 55 centímetros de altura, com 39 de largura e 28 de comprimento para caber muitas peças de roupas. Além disso, ele também é lavável. Compre a partir de R$ 159,90.

5. Lixeira automática

Formato que otimiza espaço e facilita no descarte de alimentos. Tampa com abertura por click e com aro que esconde a sacola. Capacidade para 2, 8 l, design compacto e aberturas laterais para encaixe da sacola plástica. Compre a partir de R$ 48,66.